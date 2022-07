Open Air sluit zomer Horst. af

vilvoordeHet grote festival is al achter de rug, toch valt er nog wat te vieren in Asiat Park. Hier alvast twee evenementen en daarnaast komen er heel wat toffe vaste waarden aan.

Horst. opende feestelijk op 18 juni en sluit nu, anderhalve maand later even feestelijk af. “Op 30 juli gaat de Open Air door. Het evenement is bijna uitverkocht. Wie nog een ticket wil, moet er snel bij zijn”, zegt Gert Bouquiaux, van Asiat Park. Ook de tentoonstelling die een heel groot deel van het domein siert in verschillende loodsen en in de buitenruimte, loopt dan op zijn einde. Nog een week de tijd dus om ze te bewonderen. Je kan dagelijks terecht in het Asiat Park dat telkens van 9 uur ‘s ochtends tot 22 uur ‘s avonds open is.

Volledig scherm Zomertip: De Asiat Kiosk in Asiat Park in Vilvoorde © MKV

“Mogelijks kunnen bezoekers tegen het weekend genieten van de reusachtige waterattractie die momenteel gebouwd wordt. Dat is een fontein en deels speeltuin voor kinderen, gemaakt van oude lantaarnpalen die langs de A12 stonden. Als alles goed gaat, is het tegen het weekend klaar”, duimt Bouquiaux.

Naast 30 juli, stip je 11 september ook al maar aan in je agenda. Dan bevindt zich een speerpunt van Open Monumentendag in het Asiat Park. “Er gaat hier heel wat te doen zijn en iedereen is welkom. Tegen dan gaan er opnieuw alweer meer plekjes ingevuld zijn op de site.”

Van Asiatsite naar Asiat Park: een ware metamorfose

Asiat Park is sinds januari 2022 in concessie. Het zal niet enkel in de zomer meer open maar zorgt voor invullingen het hele jaar door. Sommige plekjes kregen al een vaste bestemming zoals Asiat Kiosk waar je kan terrassen en eten. OverKop vond er een buurthuis. Er is de tijdelijke pop-up KOTI huist er in de zomer. En er is nog heel wat nieuws op komst. We zetten binnenkort graag alles voor je op een rijtje. Al een tipje van de sluier? Gewoon: het zal de moeite zijn met voor elk wat wils!

Volledig scherm skatehappening Asiat © Marc Baert

