Open Air : feestelijke afsluiter van Horst. in Asiat Park is volledig uitverkocht

VilvoordeAnderhalve maand na opening van Horst. kan je vandaag in het Asiat Park terecht voor de afsluiter: de Open Air. Het evenement was volledig uitverkocht, wie een ticket kon bemachtigden genoot merkbaar van de muziek, het mooie weer en de sfeer .

De tentoonstelling ‘The Act of Breathing’ die een groot deel van het domein siert in verschillende loodsen en in de buitenruimte, heeft vandaag zijn laatste bezoekersdag en sluit daarmee zomer Horst. af. Voor deze laatste dag trekt de organisatie nog één keer alle registers open en wordt er een stevig feestje gebouwd. Van 14 uur tot middernacht kan je nog terecht in het Asiat Park in Vilvoorde voor de tentoonstelling, én verschillende optredens. Op het podium staan artiesten als Danilo Plessow, DTM Funk, Nedda Sou, Bona Léa, Ben Kamal en Bjeor & Kuba’97. “We wilden voor een laatste keer muziek programmeren op de twee podia, vandaag in een iets kleinere setting, om zo een momentum te creeëren voor iedereen om nog eens te kunnen afzakken naar Vilvoorde”, zegt Jochem Daelman, medeoprichter van het evenement.

Wie vandaag nog dacht af te zakken naar de site zonder ticket, is er helaas aan voor de moeite. “Alle 2000 tickets voor de open air zijn de deur uit, en ook voor de expo verwachten we vandaag nog 200 tot 300 gegadigden. Er is nog veel vraag naar inkomkaarten, maar helaas is de capaciteit beperkt”, aldus Jochem.

Nog even wachten op waterattractie

Ter plaatste wordt er ook verder gebouwd aan een reusachtige waterattractie op de site. De organisatie had gehoopt om de attractie voor het weekend af te krijgen, maar dat is helaas niet gelukt door de slechte grond op de site. Binnen een 10-tal dagen is het hopelijk zover. De attractie bestaat uit een fontein en speeltuin voor kinderen, gemaakt van oude lantaarnpalen die langs de A12 stonden.

Kon je er vandaag niet bij zijn? Niet getreurd, er staat de komende maanden nog heel wat op de planning op deze unieke locatie. Noteer alvast 11 september in je agenda. Dan bevindt zich een speerpunt van Open Monumentendag in het Asiat Park. “Er gaat hier heel wat te doen zijn en iedereen is welkom. Tegen dan gaan er opnieuw alweer meer plekjes ingevuld zijn op de site”, zegt Gert Bouquiaux van Asiat Park. Daarnaast is er nog heel wat nieuws op komst. Benieuwd? We maken binnenkort een overzicht!

Volledig scherm Open Air aan Asiat Park: feestelijke afsluiter zomer Horst. © Marc Baert

