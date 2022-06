Op huizenjacht in... Koningslo: “Het beste van twee werelden voor wie houdt van groen én leven in de brouwerij”

Vandaag trekken we naar Koningslo. Het meest zuidwestelijke stukje van Vilvoorde dat zich strekt van domein Drie Fonteinen, Tangebeekbos en tot Mutsaart dicht bij Strombeek-Bever. “Voor jonge gezinnen is deze regio het beste van twee werelden. Ze ontsnappen aan het zeer drukke en dure Brussel wanneer ze wat ruimer willen gaan wonen en bevinden zich hier bij drie dorpskernen als Vilvoorde, Strombeek en Laken. Tegelijk heb je hier veel groen door bovengenoemde domeinen en je hebt hier ook veel groen in de buurt door de vele velden hier”, zegt Stéphane De Vos van ERA TOYE die ons mee op sleeptouw neemt. Hij is de verantwoordelijke bij het kantoor dat ze net in Vilvoorde openden. Gezien ze veel aanbod hebben in Vilvoorde was een derde kantoor aangewezen.