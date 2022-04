Op bezoek bij STEAM atelier. Van wetenschappen tot circus en natuur voor kinderen

vilvoorde Nieuw fietspad doet dienst als parkeer­strook

De herinrichting van de Schaarbeeklei is intussen enkele maanden achter de rug. De kinderziekten zijn er nog niet uit. Op drukke winkelmomenten worden sommige stukken fietspad als parkeerstrook gebruikt. “Zo is er géén plek meer voor fietsers wat nog gevaarlijker is dan voorheen.”

11 april