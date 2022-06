Op bezoek bij amerikaans kunstenaar Jeff Kowatch in Vilvoorde: “Belgium gave me my American dream”

Elke dag schildert hij hier aan verschillende werken tegelijk. Elke dag gaat hij een half uurtje baantjes trekken tijdens zijn middagbreak in het stedelijk zwembad ‘t Zeepaardje. Het snakken naar water hier in België, terwijl hij in Amerika dagelijks ging surfen na schooltijd. Wie hier binnen komt, gaat helemaal zen weer buiten. Jeff straalt rust uit, zelfs in drukke tijden. Een restant van zijn jarenlange mediteren. Ondanks dat het schilderen hem rust brengt, is het een drukke tijd van jewelste voor Kowatch.

“De liefde. Mijn vrouw en ik kwamen elkaar tegen en ik kon niet anders dan haar naar België volgen. Al twintig jaar woon ik in België. We wonen in Schaarbeek met onze drie kinderen van 13, 16 en 18 jaar oud. Maar ik werk in Vilvoorde waar ik een ruime werkstudio heb. Ik hou van mijn vrouw en kwam voor haar naar hier, maar ik hou ook van het Belgische licht. Het is veel beter dan dat ik California en ik kan er kleuren beter mee waarnemen. Zes jaar geleden kocht ik deze studio en liet ik er speciaal een glazen dak inzetten. Zelfs als het bewolkt is is het licht hier prachtig. Ook langs de zijkant zijn grote raampartijen en ik heb het kanaal vlak bij me. Water speelt een belangrijke rol in mijn leven. Belgium gave me my wife and my life”, klinkt het rijmend.