Onverbeterlijke cannabisdealer maakt het wel héél bont: “Deed gewoon voort met handeltje na veroordeling”

Op 24 juni 2021 had het Brusselse hof van beroep de twintiger veroordeeld tot 30 maanden cel met probatie-uitstel. “Het zal nooit meer gebeuren. Ik heb even in de gevangenis gezeten en ik besef nu dat het de hel is. Nooit meer”, had hij de rechters enkele weken daarvoor bij de zitting bezworen. Met succes, want een laatste kans kreeg hij met die probatievoorwaarden. Parels voor de zwijnen, lijkt het nu te zijn. Enkele maanden later, in oktober 2021, bood een deurwaarder zich bij de man aan, omdat hij een hoop achterstallige rekeningen had. Bij dat bezoek stootte de deurwaarder op een zak met cannabis. De politie ging daarop over tot een huiszoeking en trof 1,2 kilogram cannabis aan, naast negen gsm-toestellen, waarin het wemelde van druggerelateerde berichten.