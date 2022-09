Ongeval op E19 in Vilvoorde: één rijstrook richting Brussel versperd

vilvoorde Viktor (82) geeft fakkel voorzitter­schap door “En nu trainen voor dartstor­nooi met Vilvoordse Vedetten”

Viktor Leyers, beter gekend als Vik in Vilvoorde. Geeft na 18 jaar het voorzitterschap van dansvereniging Vidak door. Vik is intussen 82 en geeft nog steeds zijn passie voor dansen door. Het voorzitterschap is nu aan Josiane Jots, zij neemt de fakkel over.

19 september