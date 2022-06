Ondernemers tafelen met staatssecretaris De Bleeker: “Noden leer je kennen door met elkaar te communiceren”

vilvoorde Krijgt Vilvoorde er met het Marokkaan­se Al Hoceima een nieuwe zusterstad bij?

Vilvoorde gaat waarschijnlijk opnieuw verbroederen met een andere gemeente in de wereld. De stad heeft momenteel vier zustergemeenten en krijgt daar wellicht Al-Hoceima, een kuststad in het noorden van Marokko bij. Het doel van een zustergemeente is om een versterkend effect op elkaar te hebben en samenwerkingen te ontwikkelen. Enneptal en Komatsu zijn bijvoorbeeld gekende zustergemeenten van Vilvoorde.

3 juni