Officiële Fanclub Rode Duivels poot woestijndorp neer in Vilvoorde, de thuisstad van Carrasco

vilvoordeDe officiële fanclub van The Red Devils organiseert een ‘fan village’ voor de Rode Duivels. ‘The Desert’, volledig in thema woestijn om de zomerse sferen uit Qatar na te bootsen, wordt in Asiat Park Vilvoorde opgebouwd, de thuishaven van Rode Duivel Yannick Carrasco zelf. “Hier belééf je het WK", klinken de organisatoren enthousiast. Tickets zijn nu verkrijgbaar.

Onze duivels zelf trekken naar Qatar. Om de supporters het WK in de juiste stemming mee te laten beleven, zal de officiële fanclub van The Red Devils het Asiat Park omtoveren tot een ware woestijn. Je zal nog nooit zo’n warm gevoel hebben gehad in de winter als dit jaar tijdens het WK, zo klinkt het. “Er zal een reuzenscherm staan waarop je live de wedstrijden van onze Duivels kan volgen. Los daarvan staan er zowel grote schermen in openlucht als in de overdekte loodsen.”

Beleving

De onderdompeling in ‘The Desert’ start al bij de inkom. “Aan de poorten van de woestijn, kom je meteen in een overweldigende voetbalsfeer terecht middenin een unieke woestijnomgeving. Daar kan een Arabische soek uiteraard niet ontbreken. Naast openluchtsites voorzien we ook overdekte zalen uitgerust met grote schermen. Bars, eetkraampjes en veel entertainment, muziek en DJ-sets zullen het feest nog meer uitstraling geven. Hier belééf je het WK”, klinken de organisatoren enthousiast.

Trotse burgemeester

Burgemeester Hans Bonte is blij dat ‘The Desert’ naar Vilvoorde komt. “Er is geen betere plek te vinden dan in het Asiat Park. Als thuisstad van Rode Duivel Carrasco, in het midden van een zeer divers publiek, en in het hart van het land hopen we op een voetbalfeest zonder voorgaande. We hopen dat het onze duivels goed gaat zodat er veel edities van de voetbalambiance te beleven vallen”, duimt Bonte.

Er wordt in de ticketprijs een onderscheid gemaakt tussen een enkele match en of je de wedstrijd ook in de overdekte gedeelten wil kunnen volgen. “Voor 10 euro heb je al toegang tot openluchtsites en alle randanimatie. Voor 15 euro kan je binnen en bij de overdekte bar. Een abonnement voor de drie wedstrijden koop je aan 25 euro voor de openluchtsites en 40 euro all-in. Insiders kunnen nu tickets in voorverkoop kopen. Opgelet: gebruik je lidnummer om toegang te krijgen tot de ticketshop.”

Info en tickets op www.gracias.be/events/reddevils_fanvillage/.

