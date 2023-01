Of de ‘pompiers’ nog kunnen fuiven? Na 3 jaar coronapauze is brandweerbal terug van weggeweest

Steenokkerzeel Drie dieven crashen met wagen, gaan te voet op de vlucht en laten kluis achter: politie kan twee inbrekers oppakken

In Steenokkerzeel zijn dieven vrijdagavond tijdens een achtervolging gecrasht in de tuin van een appartementsgebouw. Ze sprongen daarop uit de wagen, maar werden achtervolgd door een buurtbewoner. Toen ze in een tuin wilden springen, lieten ze een kluis achter. De politie heeft de grote middelen ingezet en inmiddels werden twee verdachten gevat.

13 januari