Noura Firoud trouwde met twee Syriëstrijders, en belandt uiteindelijk zelf in de cel: “Ze is nog steeds een gevaar voor de openbare veiligheid”

Het verhaal van de Vilvoordse kan dienen als script voor een film. In 2013 trok de toen minderjarige Vilvoordse moslima op haar eentje naar Syrië, nadat ze in contact was gekomen met Sharia4Belgium-kopstuk Houssien Elouassaki. Eenmaal ter plaatse, huwelijkte ze er met een andere Syriëstrijder, Ali Houdaifa. In oktober 2020 keerde ze terug naar België, samen met haar kinderen.