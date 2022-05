Nood aan een rustige studeerplek? Hier kan je terecht

vilvoorde Tal van activitei­ten tijdens Week van de Groeilamp in Vilvoorde

‘It takes a village to raise a child’, is een gezegde met veel waarheid in. Een waarheid die steeds moeilijker te realiseren is in de huidige maatschappij. Heel de week staat in het kader van Groeilamp een week waarin opvoeding maar ook iedereen die mee opvoedt, centraal staat.

16 mei