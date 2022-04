Nina & The City komt naar Vilvoorde! “De leukste activiteiten en uitjes volgend weekend”

vilvoordeHet weekend vóór de jaarmarkt valt er in Vilvoorde heel wat te beleven. Op 7 en 8 mei houdt onze roze karavaan van NINA -de weekendbijlage van Het Laatste Nieuws- halt in Vilvoorde en tipt de leukste hotspots om te shoppen, te eten en te genieten van de stad.

Trek naar de Visit Vilvoorde-stand op de hoek van de Nowélei en de Leuvensestraat, toon je mooiste glimlach in de gezellige NINA photobooth en neem je gepersonaliseerd postkaartje als herinnering aan jouw dag in Vilvoorde mee naar huis. Vergeet zeker je goodiebag vol leuks niet en trek de stad in: dankzij heel wat acties van de stad, handelaars en verenigingen wordt het een heus belevingsweekend.

Quote Zelfs geboren en getogen Vilvoorde­naars zullen aangenaam verrast zijn Tine Paredis

Schepen voor duurzaamheid, toerisme, woonbeleid en digitalisering Tine Paredis en schepen voor economie en wijkcontracten Didier Cortois verduidelijken: “Mensen zijn tegenwoordig meer en meer op zoek naar ‘beleving’. Het Nina in the City weekend is een uitgelezen kans om bezoekers van buiten onze stad te laten kennis maken met Vilvoorde en al haar troeven!”

“Inwoners en bezoekers van onze stad zullen een pak informatie kunnen krijgen over wat er op toeristisch vlak allemaal te doen en beleven valt. Zelfs geboren en getogen Vilvoordenaars zullen door dat aanbod nog serieus verrast worden!” zegt schepen Paredis. Er zijn allerlei gidsbeurten, kunstliefhebbers halen hun hart op aan het Tuchthuis met augmented reality, aan de Steenkaai vertrekken boottochten, speel het nieuwe interactieve mediaspel dat je meeneemt in de telenovelle Lisa en bij koffiezaak Stoom koop je een picknickmand om in het groen of aan het water te nuttigen.

Pintelieren en kunst opsnuiven

“Tijdens het weekend voorzien heel wat Vilvoordse handelaars en horeca-uitbaters een speciale actie. Ze worden trouwens versterkt door een groot aantal creatieve doeners die op zaterdag en zondag in een kraampje hun – meestal zelfgemaakte – spullen tonen en verkopen. Op zondag komen daar ook nog de creatievelingen en kunstenaars van Boulev’Art bij. Er zal dus echt wel veel te beleven zijn”, vervolgt Cortois.

“En voor wie dat allemaal nog niet genoeg is, herhalen we graag nog even dat in datzelfde weekend ook de “Grote” Troostkermis en “Kunst in den Troost” van start gaan. Als er dus ooit een perfect moment geweest is om Vilvoorde te (her-)ontdekken is het nu”, besluiten schepenen Paredis en Cortois in koor.

Informatie

Alle acties en activiteiten staan gebundeld op www.hln.be/nina/city/vilvoorde.html.

Laat de auto thuis en kom op 7 en 8 mei met het openbaar vervoer naar Vilvoorde. Tussen 7 en 9 mei reis je voordelig voor amper 1 euro (heen en terug) met alle lijnbussen die vertrekken aan het station van Vilvoorde en de hele stad aandoen. Stuur voor je opstapt een sms met code VILVOORDE naar 4884.

Volledig scherm Nina & The City was zaterdag te gast in Roeselare. © Maxime Petit