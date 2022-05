Nina & The City in Vilvoorde. Jouw ideaal dagje uit voor moederdag?

vilvoordeWie de Leuvensestraat in Vilvoorde nog eens wil zien bruisen zakt vandaag of zondag af naar centrum Vilvoorde. Nina (de weekendbijlage van onze krant, red.) trapt er het feestweekend op gang met Nina & The City, de karavaan die door Vlaamse steden trekt. Tegelijk is dit weekend de aftrap van de Troostkermis én maandag staat de jaarmarkt op het programma. De 158ste editie die op warm applaus wordt onthaald na twee jaar overslaan.

Het is gezellig druk in de winkelstraat van Vilvoorde. Overal staan kraampjes, de wimpels van Nina fladderen vrolijk en de winkels deden extra hun best om de klanten te verwennen. “Een missie die geslaagd is”, zeggen Lieve Wauters en Luc Op de Beeck. Ze wonen al meer dan dertig jaar in Vilvoorde en zagen vandaag sinds lang weer leven in de spreekwoordelijke brouwerij. “De straat zat hier toch wel jaren in het slop. Al van voor corona doofde het leven hier en kregen steeds meer handelaars het moeilijk. Het is lang geleden dat we hier zo’n gezellige drukte zagen”, zeggen ze met een goodiebag om de arm. “Het onthaal op de hoek is ook fijn. Er staat een photobooth waar je voor een greenscreen staat en meteen een foto met Vilvoordse achtergrond mee naar huis krijgt. In de goodiebag zitten allerlei leuke spullen. Een scrub van Rituals, een toilettasje met make-up en nagellak in, frisdrank,... Het is de moeite”, maken ze ons warm. Nog ver voor sluitingstijd zijn alle zakjes met succes uitgedeeld.

Nina & The City in Vilvoorde - feestweekend met Troostkermis en aanloop naar jaarmarkt. Onthaalpunt met photobooth en goodiebags

Er zijn tal van acties bij de handelaars en bijna in elke winkel kan je op 10% korting rekenen. “Nina & The City bracht in elk geval wat volk op de been. Het is lang geleden dat we hier zoveel mensen zagen langskomen. Ik merkte zelf heel wat nieuwe gezichten op onder de klanten”, zegt Peggy van Spolly’s Thing.

Hét bier van Vilvoorde kan niet ontbreken natuurlijk, op de Varkensmarkt staat een kraam van Pjeirefretter. Het gouden gerstenat van de Zennestad. “Een gezellige drukte is het hier vandaag”, vindt Jens Leen van Pjeirefretter. “Een ideale aanloop naar de jaarmarkt die maandag plaatsvindt. Tegen dan richten we onze stand in als een ware openlucht saloon met strobalen, alles erop en eraan. We kunnen na drie jaar eindelijk onze Pjeirefretter Far West vieren. We zijn klaar voor de stormloop!”

Troostkermis goedgekeurd en geopend

Wie doorsteekt via de Guldenschaapstraat komt op de kermis terecht. De Troostkermis staat als vanouds op de Grote Markt en op het Rooseveltplein.

Patrick Vandoren

Sinds vanmiddag 14 uur is hij open en kunnen de kramers al op heel wat bezoekers rekenen. Ze zijn er helemaal klaar voor. Molens gekeurd, brandveiligheid gecontroleerd. Draaien maar! “De brandveiligheid bij de kermiskramers controleren? Dat doe ik nog niet lang, zo’n dertig jaar”, grapt Patrick Vandoren van de brandweer. “Ik zie heel veel oude gezichten, maar van de overnemers van vlak voor corona gingen er veel overkop. Zij hadden ook nog geen reservepotje natuurlijk. Daar zie ik dus opnieuw verschillende nieuwe gezichten opduiken. De kermis is er in ieder geval klaar voor. En Vilvoorde ook denk ik.”

Onbezorgd naar het centrum

Gezien er toch heel wat werken aan de gang zijn, er heel wat volk naar het centrum trekt én Vilvoorde inzet op de modal shift is het een goed idee om rekening te houden met hoe naar hier komt. Te voet, met de fiets of step, mogelijkheden genoeg. Tijdens het feestweekend kan je voor 1 euro met de lijnbussen die vertrekken aan het station van Vilvoorde en de hele stad aandoen. Stuur voor je opstapt een sms met code VILVOORDE naar 4884. Dan kan je meteen ook drinken wat je wil op de in de zon badende terrasjes. De ondergrondse parking is een optie voor wie de wagen verkiest.

