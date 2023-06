Nieuwe sporthal Houtem zoekt gebruikers

KIJK. Brandweer moet opnieuw uitrukken voor man die aan plafond bungelt terwijl hij gekneld zit in rolluik van metrostati­on

Afgelopen nacht moest de brandweer een man bevrijden die in een metrostation vast was komen te zitten in een rolluik. Vorige week nog gebeurde een gelijkaardig incident. An Van hamme van MIVB zegt dat het gaat om personen die de stations ’s nachts proberen binnen te dringen.