Nieuwe speeltuin voor Amazonelaan: “Open ruimte zorgt voor meer sociale controle”

In de wijk Koningslo werd woensdagmiddag officieel de nieuwe speeltuin onthuld. De heraanleg van het parkje is het eerste resultaat van een participatietraject in de wijk. Het terrein was al langer aan vernieuwing toe, onder meer door overlast van hangjongeren en drugsdealers. “Het was een beetje een onbestemde zone”, zegt schepen voor wijkcontracten Didier Cortois (Open Vld). “Die nu helemaal is ingericht voor de spelbeleving voor jonge kinderen.”