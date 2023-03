Nieuwe slagerij en voedingswinkel in de Spiegelstraat: “Alles moet tot in de puntjes in orde zijn”

Op zaterdag 18 maart zag Slagerij Mikst het levenslicht in de Spiegelstraat. Deze nieuwe zaak is het geesteskind van Karim en Widain. “Zelf werk ik voor het eerst in een slagerij”, zegt Karim. “Maar achter de toonbank staat meer dan 20 jaar ervaring.”

De naam van de nieuwe zaak is geen toeval. In hetzelfde gebouw was het Mikstorant gevestigd, van de socio-culturele vzw Mikst gehuisvest. “We verwijzen graag naar de geschiedenis en de oudere naam van dit gebouw”, zegt Karim, die in Vilvoorde opgroeide en er nog steeds woont met Widain en hun zoontje. “Ik ben al 10 jaar zelfstandige, maar dan in de horeca”, vult hij aan. “In The Bistronomy, het restaurant van Living Tomorrow, ben ik de zaalverantwoordelijke en werk ik samen met sterrenchef Marc Clément.”

Zijn nieuwe zaak is iets helemaal anders. “Bij Marc Clément heb ik geleerd dat alles tot in de puntjes in orde moet zijn. Dat wil ik hier ook toepassen.” Karim volgde een opleiding van 6 maanden om de kneepjes van het beenhouwersvak te leren. “We hebben hier ook 2 andere collega’s, zij brengen meer dan 20 jaar ervaring mee naar Mikst.”

Aan zijn zijde staat Widain, en gelukkig maar. “Ik werk namelijk ook nog in het restaurant. ‘s Middags zorg ik dat de lunch daar perfect verloopt, daarna kom ik weer enkele uren hier naartoe. Ook bij het diner ben ik nog vaak aan de slag in The Bistronomy. Mijn vrouw neemt in mijn afwezigheid de winkel in handen.”

Het gebouw in de Spiegelstraat 21 stond al enkele jaren leeg. “We hebben heel hard gewerkt en alles zelf gedaan”, zegt Widain. “Vorige week zijn we open gegaan. Het was belangrijk dat we open konden gaan voor de ramadan.” De vastenmaand is mogelijk een heel drukke tijd voor de winkel. “Wordt het niet teveel werk?” vraagt Karim zich af. “Ik hoop van wel.”

Mikst is nog geen week open, maar de zaakvoerders kijken al naar de toekomst. “We willen inspelen op de vragen van onze klanten”, zegt Karim. “We krijgen bijvoorbeeld veel scholieren over de vloer die vragen of we broodjes maken”, vult Widain aan. “We hebben hier een mooie en grote keuken. Die kunnen we binnenkort gebruiken voor broodjes”, aldus Karim. “Maar je mag hier binnenkort ook andere kant-en-klare maaltijden verwachten.”

