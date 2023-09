Nieuwe doorsteek verbindt Toekomststraat en Leuvensestraat: “Groene oase in het hart van de stad”

BINNENKIJ­KER. Beschermde Villa Engels was voor kopers bijna vergiftigd geschenk: “Tijdens renovatie mochten we niet eens gewone mortel gebruiken”

Vol goede moed begonnen Simon Mason (45) en zijn vrouw destijds aan de restauratie van de modernistische villa die ze kochten van architect Lucien Engels. Omdat het om een beschermd monument ging, moesten alle originele elementen buiten én binnen in ere hersteld worden volgens de regels van de kunst. Maar dat bleek een huzarenstukje, en soms zelfs een vergiftigd geschenk. Toch zette Simon door, en het resultaat mag er zijn. Inmiddels woont hij met zijn vrouw en kinderen in de prachtig gerenoveerde villa midden in de Elewijtse natuur. “Het is niet verwonderlijk dat zulke modernistische parels verdwijnen. Een renovatie is extreem moeilijk en kostelijk.”