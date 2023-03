Nieuw woonproject ‘Residentie Karmel’: 29 appartementen in de Leuvensestraat

Acteurs en regisseurs achterna: op pad in de geboorte­stad van Audrey Hepburn

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van televisiesterren en de legendarische plekjes daarachter. Zo wandel je in Brussel in de voetsporen van de wereldberoemde actrice Audrey Hepburn, geboren in Elsene.