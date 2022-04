Nieuw fietspad doet dienst als parkeerstrook

vilvoordeDe herinrichting van de Schaarbeeklei is intussen enkele maanden achter de rug. De kinderziekten zijn er nog niet uit. Op drukke winkelmomenten worden sommige stukken fietspad als parkeerstrook gebruikt. “Zo is er géén plek meer voor fietsers wat nog gevaarlijker is dan voorheen.”

In Vilvoorde werd de Schaarbeeklei een aantal maanden geleden heringericht om bredere en veiligere fietspaden te hebben. Terwijl verdween het dubbel rijvak op meerdere plekken in combinatie met voorsorteerstroken aan kruispunten. Helaas worden de brede fietspaden op verschillende plekken verkeerd gebruikt. De een gebruikt het als parkeerstrook, de ander als extra rijvak om toch snel rechtsaf te kunnen slaan bij groen licht.

Een doorn in het oog van de fietsers op de Schaarbeeklei. Sinds enige tijd staat er een brede fietsstrook geschilderd op de baan. Vroeger moesten ze over een gevaarlijk strookje dat amper zo breed is als het stuur van de fiets, zaten er veel putten in de strook en stonden voertuigen vlak tegen het fietspad waardoor je voor zijspiegels alsnog moest uitwijken en de rijbaan op gaan. Maar vandaag wordt de fietsstrook ter hoogte van Ixina en Action gebruikt als extra parkeerstrook. Vooral op de drukke winkelmomenten is het er een echte plaag en moeten fietsers zich ofwel op de rijbaan wagen of op het voetpad dat er ook niet bijster egaal bijligt op.

“We zijn op de hoogte en krijgen daarover al maanden regelmatig klachten binnen, niet enkel nu de parking van Colruyt dicht is (door werken aan de winkel zelf, red.). We bekijken mogelijke oplossingen. In het slechtste geval moeten we het fietspad volledig afzetten met betonblokken”, zegt mobiliteitschepen Barbara De Bakker (GROEN). “Hoe dan ook moet er een oplossing komen want dit is natuurlijk niet de bedoeling.” Hier is het de politie die boetes kan uitdelen voor foutparkeren, niet de parkeerwachters.

Verderop richting Brussel wordt het fietspad dan weer voor andere doeleinden gebruikt. “Sommigen vinden het nodig om wanneer ze van Brussel komen en rechts willen afslaan naar de Kerkstraat of de Machelenstraat, om dan het fietspad als extra rijvak te gebruiken en zo toch nog door het groene licht af te kunnen slaan. Heel gevaarlijk natuurlijk en ook daarvoor bekijken we met het Agentschap Wegen en Verkeer hoe we daar kunnen optreden. De politie is op de hoogte en kan overtreders beboeten. Vooral tijdens de spits merken we veel overtredingen”, klinkt het bij De Bakker.

Nieuw asfalt en markeringen

Verder staan er nog wat werken op de agenda. “Op verschillende plekken krijgt het fietspad een nieuwe asfaltlaag omdat er te veel putten in het wegdek zitten. Denk aan het stuk ter hoogte van de Havenstraat tot de W. De Backerstraat, ter hoogte van de Gillekensstraat. Daar komt in de laatste week van april nieuw asfalt als het weer het toelaat.” Als die werken achter de rug zijn, volgt de nieuwe belijning. “Sowieso op de nieuw aangelegde stukken maar ook op een paar andere plekken. Bij het herindelen van de rijvakken was er net geschilderd en vlak erna regende het waardoor de nieuwe belijning op sommige plekken erg vaag is. Deze stukken worden dan samen met de nieuwe belijningen aangebracht.”