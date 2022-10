Nieuw dak voor Sint-Antonius kerk in Houtem “Tijdelijke afdekking wordt straks vervangen”

vilvoordeHet dak boven het koor van de Sint-Antonius Abt in Houtem krijgt een grondige renovatie. Afgelopen jaren gingen al enkele andere herstellings- en restauratiewerken vooraf. Toen ontdekte men dat de staat van het dak aan het koor ook aan dringende herstelling toe is.

“De kerk in Houtem is een echt monument met nood aan structurele renovatie”, aldus schepen El Boudaati ( Vooruit). “We zijn ontzettend blij dat we de nodige middelen kunnen vrijmaken om dit monument verder te beschermen zodat komende generaties hier ook nog van kunnen genieten. Op deze manier trachten we ons onroerend erfgoed in stand te houden.”

In 2017 stelde de stad een beheersplan op voor de kerk Sint-Antonius Abt in Houtem. Een beheersplan heeft een looptijd van 24 jaar en is een langetermijnvisie waarin aangegeven wordt welke werkzaamheden waar en wanneer nodig zijn om de erfgoedwaarden van beschermd onroerend erfgoed te behouden. Door de goedkeuring van het plan, kunnen subsidies bekomen worden..

In 2018 was de centrale verwarmingsinstallatie aan de beurt samen met de proefrestauratie van de stenen vloeren uitgevoerd. In 2019 kwam het dak van de sacristie en de inkompoort aan de beurt. Tijdens deze dakherstellingswerken werd vastgesteld dat het dak van het koor in slechte staat is. In afwachting van herstelling werd een tijdelijke bescherming aangebracht. De eigenlijke herstellingswerken aan het koor starten in oktober.

De uitvoering van de werken zal, afhankelijk van de weersomstandigheden, ongeveer 2 maanden duren. De kostprijs van de werken bedraagt zo’n 85.000 euro. Het Agentschap Onroerend Erfgoed kende voor deze werken een erfgoedpremie toe van 43 308,30 euro.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.