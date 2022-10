Niet-dringende aangiftes voortaan alleen op afspraak bij politie VIMA

Wie een niet-dringende en uitstelbare klacht of aangifte wil doen bij PZ VIMA zal voortaan op voorhand een afspraak moeten maken. Dat kan online via een afsprakenformulier of via de website van de politiezone. Ook telefonisch (02/255.72.09) of in het commissariaat zelf kan je een afspraak maken. Daarmee wil de politie wachtrijen voorkomen en burgers voldoende tijd geven om hun klacht met de nodige privacy in te dienen. Het afsprakensysteem treedt volgende week maandag in werking, maar nu al kunnen afspraken gemaakt worden.