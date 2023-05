NET OPEN. Na sluiting De Met komt Noël Smets weer thuis in zijn Kaffee Noël: “Mijn passie is mijn cliënteel”

Brand in flatgebouw in Sint-Lambrechts-Wolu­we eist dodelijk slachtof­fer

In de Brusselse gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe heeft afgelopen nacht een brand gewoed in een flatgebouw in de Siriusgaarde. Daarbij viel één dodelijk slachtoffer. In totaal werd een veertigtal bewoners geëvacueerd, van wie er twaalf voor verzorging naar het ziekenhuis moesten, maar geen van hen verkeerde in levensgevaar. De juiste oorzaak van de brand is nog onduidelijk.