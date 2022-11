“Net nu we door de energiecrisis meer voedsel moeten uitdelen, dreigen we dakloos te worden”: Hart voor Mensen dringend op zoek naar nieuwe stek

Brussel Staking in gevangenis­sen wordt goed opgevolgd: politie moet bijsprin­gen

De staking in de Vlaamse gevangenissen wordt goed opgevolgd. Dat heeft Kathleen Van De Vijver, woordvoerder van het Gevangeniswezen, woensdag gemeld aan Belga. In ongeveer de helft van de gevangenissen was er onvoldoende personeel om de minimale dienstverlening te garanderen en werden er politieagenten opgevorderd.

