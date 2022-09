Nerdor is eerste slachtoffer in Vilvoorde van opeenvolgende crisissen: “We staken er veel energie in maar het mocht niet zijn”

vilvoordeLokale ondernemers uit Vilvoorde doen hun verhaal, nu de crisis voor iedereen meer dan voelbaar wordt. Is het al te laat? Is het bijna te laat? Hoe gaan ze het aanpakken? Schepen voor lokale handel Didier Cortois (Open Vld) deed deze week nog een oproep naar maatregelen. “Het is vijf voor twaalf en de eerste zaak die sneuvelde door deze crisis is al een feit.”