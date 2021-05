Nepagenten zetten Sofiane (31) aan de kant en ranselen hem af: “Ze duwden me in de goot en gaven me een pak slaag, tot ik bewusteloos was”

Sofiane Hajji (31) uit Vilvoorde was op weg naar huis om te kunnen eten na het vasten. “Ik kwam van Strombeek en reed op de ring richting Vilvoorde”, vertelt de man. “Plots remde iemand voor me op het middenvak, waardoor ik ook vrij bruusk in de remmen moest. Plots doemde een witte Volkswagen op, die me aanmaande om aan de kant te gaan. Ze zagen eruit als agenten in burger, droegen een politieband rond hun arm en een metalen badge. Ik zette me op de pechstrook en stapte uit.”