Nepagenten zetten Sofiane (31) aan de kant en ranselen hem af: “Ze duwden me in de goot en gaven me een pak slaag, tot ik bewusteloos raakte”

vilvoorde Steven (43) en Marc (45) ruilen luchtvaart om voor café Luminor in volle coronacri­sis: “Risico, maar situatie kan nu alleen maar beter worden”

22 april De horeca is nog niet open, maar wij gingen toch al eens langs op café. Steven Vander Elst (43) en Marc Schoonjans (45) wachten ons in café Luminor als kersverse horeca-uitbaters op. Ze ruilden hun vluchten met Brussels Airlines naar Barbados, New York en Toronto in voor het uitbaten van een van de gekendste horecazaken in Vilvoorde.