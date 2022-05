Nederlander die met kruiwagen vol aarde naar Parijs stapt, krijgt stukje grond van Forges de Clabecq-site mee

De aarde beschermen door ze op de werelderfgoedlijst van Unesco te plaatsen: dat hoopt de 68-jarige Nederlander Henry Mentink uit het dorpje Varik in Gelderland te bereiken met zijn wandeling naar Parijs. Zijn kruiwagen is gevuld met stukjes aarde die hij onderweg krijgt. Op 22 april vertrok hij in zijn eigen dorpje en woensdag hield hij even halt in Vilvoorde. Daar werd hij opgewacht op de voormalige Forges de Clabecq-site, één van de oudste industriële sites in de Zennestad. Hij kreeg er ook meteen een stukje grond mee. In ruil plantte Henry een namaakbriefje van 100 euro in de grond.