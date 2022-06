Nathalie Ramos is nieuwe uitbaatster voor café Ons Huis op Kassei

Nathalie Ramos is geboren en getogen Vilvoordenaar en kreeg de liefde voor horeca met de paplepel mee. Ze baatte al twee horecazaken uit, de laatste keer met een zakenpartner, nu gaat ze opnieuw voor een solo avontuur. “Een waar ik erg naar uitkeek. Een van mijn beste vriendinnen woont hier in de buurt en wist me te vertellen dat de zaak leeg stond, net als de woonst erboven. In november 2021 verhuisde ik naar het pand met het plan de zaak te kunnen openen in januari dit jaar. Maar dat draaide even anders uit.” De brandveiligheid was niet in orde, net als de elektriciteit. De Kerkfabriek die eigenaar is van het pand moest aanpassingswerken laten uitvoeren opdat alles weer in orde was.