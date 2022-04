Naar grotere politiezones in Halle-Vilvoorde en eindelijk taalpremies?: Minister luistert naar korpschefs die via open brief noodkreet slaakten

Premies die min of meer gelijkgesteld moeten worden met die van agenten in de Brusselse politiezones en structurele oplossingen voor het aanhoudende personeelstekort in de rand: die verzuchtingen maakten de korpschefs van de dertien politiezones in Halle-Vilvoorde tien dagen geleden via een open brief over aan minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). “Er moet nú iets gebeuren, want de politiewerking staat heel hard onder druk”, was de niet mis te verstane boodschap in de brief. De noodkreet maakte duidelijk indruk op de minister, want maandag werd op haar initiatief een webinar met de dertien korpschefs en de 35 burgemeesters van de betrokken gemeenten georganiseerd.