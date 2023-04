Na twee jaar euro is elk hoekje van de Rooseveltlaan weer bereikbaar voor het verkeer

Mode & Kant Museum geeft eerste Europese inkijk in carrière van bekende ontwerp­ster Diane von Fürsten­berg

In het Mode & Kant Museum gaat vrijdag de expo ‘Diane von Fürstenberg. Woman Before Fashion’ van start. Het is de eerste keer in Europa dat het leven en werk van de Belgisch-Amerikaanse modeontwerpster, vooral bekend om de wikkeljurk, belicht worden in een tentoonstelling. Die is valt nog te bezoeken tot en met 7 januari 2024.