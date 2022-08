Na duizenden witte rozen op het kerkhof, draagt ook nieuwe frituur de naam van overleden Karina (22): “Ze zat vol plannen om deze zaak tot een succes te maken”

vilvoorde Batterij van elektri­sche fiets veroor­zaakt brand die bijna leven kost aan zestiger: “De verzeke­ring dekt de schade, zolang die maar acciden­teel is”

Donderdagnacht brak brand uit in een appartementsgebouw in de Nijverheidsstraat in Vilvoorde nadat een batterij van een elektrische fiets vuur vatte. Een zestiger moest in levensgevaar naar het ziekenhuis. Zes appartementen raakten beschadigd. “Als je een brandverzekering hebt, dekt die sowieso de schade. De oorzaak van de brand speelt daar geen rol in, zolang het maar accidenteel is.”

5 augustus