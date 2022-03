Muilezel tracht het slim te spelen: “Card Stop meteen verwittigd”

vilvoorde-halle Na 20 jaar piek in openstaan­de vacatures

Voor het eerst in 20 jaar tijd is er een opvallende piek in Vlaams-Brabant merkt VDAB op. Helaas niet in het aantal ingevulde jobs, wel in het aantal openstaande vacatures. Bent u op zoek naar een job? Je vindt hier de knelpuntberoepen in en rond Vilvoorde.

15 maart