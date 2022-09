Muilezel leent 3 rekeningen uit aan oplichters

In de loop van 2021 liepen bij verschillende Vlaams-Brabantse politiekorpsen klachten binnen van mensen die het slachtoffer geworden waren van phishing. Telkens waren de oplichters erin geslaagd toegang te krijgen tot de bankrekeningen van de slachtoffers en hadden ze geldsommen kunnen overschrijven. Dat geld was terechtgekomen op drie verschillende bankrekeningen, maar die bleken na onderzoek allemaal toe te behoren aan dezelfde man. In een verhoor bij de politie verklaarde die dat hij via Instagram gecontacteerd was door onbekenden die hem een interessante investering voorstelden. Hij was daar naar eigen zeggen op ingegaan, maar had nadien gemerkt hoe er verdachte geldsommen op zijn rekening verschenen en vervolgens weer verdwenen. Volgens het parket was die uitleg volslagen ongeloofwaardig en had de man willens en wetens zijn bankrekeningen ter beschikking gesteld. Het openbaar ministerie vorderde dan ook een gevangenisstraf van 15 maanden. De man zelf liet op de rechtbank verstek gaan. Uitspraak op 3 oktober.