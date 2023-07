Mosselkoers is klassieker onder de kermiskoersen: “Volkse sfeer trekt altijd heel wat publiek aan”

Woelig dagje op hotel leidt vijftiger naar justitiepa­leis: “Ik ben een terrorist en heb een bom!”

Een 58-jarige man riskeert 18 maanden cel met probatie-uitstel na een wel heel woelig dagje in een Machels hotel. Eerst vernielde hij meubilair om vervolgens te beweren dat hij een terrorist was en een bom bij zich had. Om van het ‘toevallige’ brandje in zijn woning nog maar te zwijgen.