Mooi weer lokt massa volk naar 158ste jaarmarkt: “Editie die we niet snel zullen vergeten”

atletiek jeugdinterclubs Jeugd van DCLA haalt het podium in Lokeren en ROBA mag trapje hoger

Na twee jaar zonder was het opnieuw tijd voor de jeugdinterclubs. Daarbij werd ook een vroeger beslist systeem toegepast, met name het gemeenschappelijk optreden van jongens en meisjes bij de cadetten en scholieren. Voor DCLA was dat alvast geen nadeel met een derde plaats in de Vlaamse finale. Ook ROBA kende een uitstekend dagje na een ruime overwinning en een promotie naar de Vlaamse finale.

1 mei