Moet man die bommelding deed in stadhuis opdraaien voor alle kosten? Vilvoorde eist schadevergoeding

“Er gaat een bom ontploffen in de feestzaal.” Met die zin zorgde een 35-jarige man uit Kortenberg vorige week woensdagavond voor tumult in het stadhuis van Vilvoorde. Daar was op dat moment een concert van een Amerikaanse jazzband en leden van de Vilvoordse organisatie 1001 Schakels bezig. Die organisatie werd in 2015 opgericht naar aanleiding van de radicaliseringsproblematiek en heeft als doel (allochtone) jongeren de nodige bagage mee te geven zodat ze vooroordelen over hun bestaan kunnen ontkrachten en zo de samenhorigheid en tolerantie in de samenleving kunnen stimuleren.