Moeilijke doorgang na ongeval op Brusselse Binnenring in Vilvoorde

Brussel Man krijgt acht jaar cel voor gewelddadi­ge diefstal in Brussel

Een 37-jarige man is vorige week donderdag door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar omdat hij in juni vorig jaar een gewelddadige diefstal had gepleegd. Het slachtoffer was daarbij thuis overvallen, geslagen en bewerkt met een breekmes. De Brusselse lokale politie kon de verdachte enkele maanden later opsporen en inrekenen.

1 december