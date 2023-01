Moeder van Wout (25) mag euthanasie plegen nadat ze werd verkracht tijdens het joggen: “Ik wil niet dat mama alleen voor ons blijft verder leven”



Vilvoorde“Wil ik het weten als ze een datum voor de euthanasie heeft gekozen? Wil ik erbij zijn?”: het zijn vragen waar Wout Van Steenwinkel (25) uit Vilvoorde een antwoord op moet vinden nu de euthanasieaanvraag van zijn mama Nathalie werd goedgekeurd. In september 2016 werd Nathalie Huygens (50) tijdens het joggen in Vilvoorde op een erg brutale manier verkracht en voor dood achtergelaten. Na meer dan zes jaar strijden weegt het psychisch lijden te zwaar door. En zo komt het levenseinde van Nathalie wel heel dichtbij. Ook voor haar kinderen. “Als mensen zeggen dat mama haar kinderen in de steek laat, word ik kwaad. Niemand weet wat het is om in haar schoenen te staan.”