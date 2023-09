‘Missing link’ van fietssnelweg F1 officieel af: “Vilvoorde wordt meer en meer een fietsknooppunt”

Hevige regen zorgt ook in Grimbergen voor ondergelo­pen kelders

De regenachtige vrijdagochtend zorgde voor veel wateroverlast in de regio. In Strombeek-Bever werd de omgeving van het Gemeenteplein het hardst getroffen. Meerdere kelders liepen daar onder water, waaronder ook die van het Cultuurcentrum. Ook op andere plekken in de gemeente moesten kelders worden leeggepompt.