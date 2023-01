Minister Somers bezoekt renovatieproject in Arsenaalstraat: “Goedkoper; efficiënter en sneller renoveren doen we samen”

Strombeek-Bever Nieuwe buurt­school in Strombeek: “Innige samenwer­king tussen Vlaamse Regering en gemeentebe­stuur”

Strombeek-Bever zal over enkele jaren een school rijker zijn. De Vlaamse Regering bouwt samen met scholengroep SCOOP een nieuwe kleuter- en lagere school op een terrein dat eigendom is van de gemeente. Dat hebben alle betrokken partijen vanmiddag op een persconferentie uit de doeken gedaan. Het kinderdagverblijf Villa Rijckendael zal moeten verhuizen, de villa in kwestie wordt gesloopt.

15:59