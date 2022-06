Meer dan 19.000 euro naar goede doelen uit opbrengst Kunst in de Monnikenhoeve

Stad Vilvoorde verrijkt haar kunstpatrimonium door de aankoop van twee kunstwerken. Beiden stonden tentoon in de Monnikenhoeve een aantal maanden geleden. Het eerste is ‘Head’ door Maarten Ceulemans. “Ik was meteen verliefd op dat werk toen ik het zag op de tentoonstelling”, bekent schepen Moad El Boudaati (Vooruit). “We plaatsten het in het Sociaal Huis in de wachtzaal. Daar is altijd veel passage en komen ook mensen met een sociaal economische status langs. Velen van hen komen weinig met kunst in aanraking. De ideale plek om dit prachtige werk te plaatsen”, vindt hij. Het tweede werk is ‘Gruppe Mit Laura’ door stadsgenote Ulrike Bolenz. “Een knap zwart-wit werk dat je kan zien hangen in het stadhuis wanneer je binnenkomt langs de Lange Molenstraat. Je kan het eveneens zien vanaf de eerste verdieping gezien het op een hoge witte muur hangt.”