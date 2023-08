Medewerkers Stedelijk Onderwijs Vilvoorde vieren woensdag begin van het nieuwe schooljaar aan cc Het Bolwerk

Grimbergen herdenkt Léon Trésignies, vergeten oorlogs­held met een portret in elke klas

Zondag wordt in Verbrande Brug de heldendood van Léon Trésignies herdacht. Deze soldaat offerde zich in 1914 op bij een poging de Duitse opmars te stuiten. Door zijn dood verwierf de man een heldenstatus, die nu helemaal verdwenen is. Na een plechtige herdenking, wordt er feest gevierd in Verbrande Brug, met sport en spel voor jong en oud.