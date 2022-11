Mechelse politie plukt geseinde man uit boom na achtervolging

Brussel Maaike Neuville opent eerste kortfilm­fes­ti­val over rouw in Brussel

Van 7 tot en met 9 november vindt het eerste kortfilmfestival over rouwen plaats, met als doel het taboe rond het thema te doorbreken. Actrice Maaike Neuville cureert de eerste avond in Cinema Galeries in Brussel. Ze stelt er een programma voor van vier kortfilms rond ‘de tijdloze dood’: “De dood is een overgang, geen eindpunt.”

2 november