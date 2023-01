Marleen (54) neemt broodjeszaak over: “Het was nu of nooit”

VilvoordeMarleen Bousmanne is geen starter als een ander. Integendeel: zij gaat aan de slag in haar eigen broodjeszaak wanneer een ander zou uitbollen. “De mensen verklaren mij zot”, zegt ze zelf, al barst ze van ambitie: “Het concept gaat helemaal veranderen.”

Marleen begint het rustiger aan te doen met haar wassalon in Sint-Pieters-Leeuw. Haar man Rudy (bekend van de Harley Davidsonwinkel) is met pensioen. Het koppel heeft zelfs een huisje in het zuiden gekocht. Toch wordt het geen typisch prepensioen, na jaren hard werk. “Ik heb het altijd al willen doen, zo’n lunchzaak. Ik kwam hier wel eens een koffie drinken en dan ging het gesprek daar wel eens over”, zegt Marleen. “Het is wel een behoorlijk risico dat ik neem, zeker in de huidige omstandigheden, maar dit was echt wel de laatste kans om dit te proberen.”

Zo is ze sinds november aan de slag in haar eigen broodjeszaak, Il Mio Panino in de Nowélei. Al wil ze zelf meer dan een broodjeszaak. “Vanaf 1 februari verandert het concept”, zegt ze, “we gaan dan uitbreiden naar warme lunchgerechten, zoals panini’s, croque monsieurs en spaghetti.” De zaak is nu al vroeger open dan bij de vorige eigenaar. “Je kan hier vanaf 9 uur terecht voor een ontbijt.”

Nu het koud is, is er iedere dag verse soep, bij warmer weer verschijnen er slaatjes op het menu. “We gebruiken zo vers mogelijke ingrediënten. De groenten en eieren komen wanneer het kan uit de eigen tuin in Perk.” Heeft Marleen ook eigen favorieten? “Focaccia met brie, of een warme chocomelk met echte chocolade van Callebaut”, zegt ze. “Of een simpel broodje met tonijnsla.”

De klanten zijn vooral mensen die in de buurt wonen of werken. “De vorige eigenaar maakte nogal gespecialiseerde broodjes, iets te duur voor studenten. Die wil ik graag wat vaker in de zaak zien, al is het maar om een chocomelk te komen drinken”, zegt Marleen. “Ook wil ik ‘s avonds wat langer openblijven. Ik hoop dat in de zomer de mensen een aperitief kan laten drinken op het terras.”

Heeft ze nog andere plannen? “Misschien verschuif ik de sluitingsdag”, aldus Marleen. “Nu zijn we op maandag dicht, net zoals veel andere zaken in de stad. Als wij een andere dag kiezen, kunnen we daarvan profiteren.” Ze vult aan: “Waar ik zeker naar uitkijk is het einde van de werken hier in Vilvoorde. Zeker op marktdagen is de parkeersituatie een ramp. Hopelijk verandert dat vlug, en komt er weer meer volk naar Vilvoorde.”

Marleen zit dus nog boordevol ideeën. Is ze dan het type dat tot de honderdste verjaardag in de zaak wil blijven staan? “Nee”, antwoordt ze, “Ik heb een huurcontract van negen jaar. Daarna is het aan iemand anders.”

