Margriet Hermans en Celien zorgen voor een vol Duchéhof tijdens 30 jaar Parkies Concerten

Al jaar en dag is het tijdens de zomer op woensdagavond feest in het Duchépark. In liefst 18 steden en gemeenten strijken de Parkies neer. In Vilvoorde stonden gisterenavond Margriet Hermans en Celien op de planken. Ze traden op voor een zeer goed gevuld park. Als de Vilvoordenaar niet op vakantie is, dan zat hij of zij gisteren waarschijnlijk hier.