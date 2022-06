Man riskeert 6 maanden cel voor dodelijk ongeval waarbij hij zelf een arm verloor: “Ik herinner me niets meer tot ik uit coma ontwaakte”

Bij het ongeval overleed de 20-jarige student kinesetherapie M.A. Hij reed met zijn fiets op de Leuvensteenweg in Nossegem toen hij rond 18.40 uur werd gegrepen door E.L., die met zijn motorfiets vanuit de richting van Leuven naar Brussel reed. Het slachtoffer wordt in de rechtbank omschreven als een sportieve en sociaal geëngageerde jongen. Na het ongeval heerste heel wat onduidelijkheid over de omstandigheden, waarna het parket van Halle-Vilvoorde een onderzoek opende. Vandaag moet de rechtbank beslissen of E.L. schuldig is aan onopzettelijke doding.

Overdreven snelheid

De advocaten voeren een stevig pleidooi over de omstandigheden van het ongeval. De hamvraag is of het ongeval vermeden hadden kunnen worden. Was de komst van de motorrijder onvoorzienbaar voor de fietser? Kwam de fietser vanuit een zijstraat en kon de motard hem onmogelijk opgemerkt hebben? Een getuige bracht niet veel duidelijkheid over het ongeval. De persoon die net achter E.L. reed, zegt verblind te zijn geweest door de laagstaande zon. Een mogelijke piste is dat ook de motorrijder verblind was door de zon.

Hoewel er over de omstandigheden veel discussie bestaat, is één ding wel zeker: de motard reed te snel. Op de Leuvensesteenweg is de maximaal toegelaten snelheid 70 kilometer per uur en onderzoek wees uit dat de man tussen 103 en 133 per uur reed. “Op de camerabeelden zie je de man bijna voorbij vliegen met zijn voertuig, in tegenstelling tot het andere verkeer, dat met normale snelheid passeert”, legt de advocaat van de burgerlijke partij uit.

Tien eerdere veroordelingen

De beklaagde is geen onbekende in de rechtbank. Hij heeft al negen politieveroordelingen en een correctionele veroordeling op zijn palmares voor onder andere overdreven snelheid en diefstal. Toch beweert hij dat hij zijn leven had gebeterd op het moment van het ongeval. In zijn rugzak werd echter een kleine hoeveelheid cannabis gevonden na het ongeval. Of hij ook onder invloed was, is niet duidelijk. Hoewel er een bloedstaal werd afgenomen, is nooit onderzocht of er drugs of alcohol in het bloed van de man zat.

De familie van het slachtoffer blijft dan ook met grote vraagtekens achter. Ze zal een schadevergoeding krijgen, al is nog niet beslist hoeveel. “Zelfs met schadevergoedingen kunnen we het aangerichte leed niet wegwerken, het bedrag zal nooit hoog genoeg zijn”, richtte de politierechter zich tot de familie van M.A.

Arm geamputeerd

De beklaagde raakte zelf ook gewond bij het ongeval en lag lange tijd in coma. De zenuwen in zijn arm waren geraakt. Een jaar lang probeerden de dokters zijn arm te redden, maar uiteindelijk moesten ze die toch amputeren. “Ik heb nog steeds veel pijn”, vertelt de man. Volgens zijn advocate gaat de man door een hel sinds het ongeval. “Hij is zijn job kwijt, heeft veel pijn en is volledig geïsoleerd. Hij is mentaal op”, vertelt de advocate.

Zelf herinnert de beklaagde zich niets meer van het ongeval. “Ik weet nog dat ik die dag ben gaan werken en een vriend belde toen ik thuiskwam. Ik zou naar hem toegaan. Vanaf dan weet ik niets meer tot ik uit coma ontwaakte, het is één groot zwart gat”, vertelt hij. “Ik wou dat ik kon vertellen wat er gebeurd is, maar dat weet ik niet meer. Ik vind het jammer, ik heb dit niet gewild”, besloot hij.

Genoeg gewaarschuwd

De rechter had weinig begrip. “Hier staan nooit mensen die de gevolgen gewild hebben, maar helaas zijn de feiten wat ze zijn. U bent tien keer veroordeeld, u heeft genoeg waarschuwingen gekregen”, reageert de politierechter.

De moeder en de zus van het slachtoffer waren aanwezig in de rechtbank en zochten steun bij elkaar tijdens het pleidooi van de advocaten. De procureur eiste zes maanden cel, vonnis op 27 juni.

