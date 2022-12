Man heeft geen zin in controle...en riskeert nu celstraf voor weerspannigheid

“Ik wist dat die controle me geld zou kosten”, klonk het tegen de agenten eens hij bedaard was. Even daarvoor had hij nog proberen weg te rijden van de controle en had hij zich weerspannig gedragen. De man reed rond na de avondklok en wist dat dit hem een boete zou kosten. Nadat hij tot staan werd gebracht barstte hij in tranen uit. Naar de rechtbank stuurde hij zijn kat waardoor het parket niet anders kon dan 5 maanden cel te vorderen. Uitspraak op 18 januari.