Man dwaalt dronken door stationsgebouw en verzet zich bij arrestatie

Eerste steen nieuwe sporthal naast GC De Melkerij wordt in najaar gelegd: “Geschikt voor volleybal en basket, maar ook voor scholen”

Na de zomer start de gemeente Zemst met de bouw van de nieuwe sporthal achter gemeenschapscentrum De Melkerij. Een broodnodig project, want de huidige sporthal in de Schoolstraat is al bijna 40 jaar oud en voldoet daardoor niet meer aan de huidige normen. “Ik kijk reikhalzend uit naar dit grootse project”, zegt sportschepen Tim Borteel. Kostprijs: 5,5 miljoen euro.