Man dringt op Halloweennacht bij ex binnen: “Pure horror”

De veertiger en de jonge vrouw hadden enige tijd een relatie gehad maar eind oktober 2021 had zij aan die verhouding een einde gemaakt. Dit viel niet in goede aarde bij hem en op Halloween kwam het tot een incident. Op 31 oktober stond hij ‘s avonds laat plots voor de woning om een geschenk voor de kinderen af te geven. De vrouw liet hem binnen maar vertrok al snel. Omstreeks 4u30 werd de vrouw wakker en zag ze tot haar grote schrik haar ex naast het bed staan. De man was via een raam binnengedrongen. “Een echt horrorscenario”, aldus haar advocaat bij de behandeling van het dossier. “Tot de dag van vandaag achtervolgt dit haar. Bovendien had hij haar eerder el bedreigd en werd hij in het Verenigd Koninkrijk al veroordeeld in 2014. Hij kan het gewoon niet aanvaarden dat ze een punt had gezet achter de relatie.”